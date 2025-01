Rússia acusa Ucrânia de 'terrorismo energético' por suposto ataque a gasoduto TurkStream

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O regime de Kiev tentou atacar com nove drones" um posto de distribuição de gás do gasoduto TurkStream na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, "com o objetivo de suspender as entregas de gás para países europeus", disse o Exército russo em um comunicado, garantindo que todos os dispositivos foram derrubados e não afetaram o funcionamento da estação.