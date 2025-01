Presidente do Irã deve assinar acordo de parceria com Putin em visita à Rússia na sexta

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, visitará a Rússia na sexta-feira, 17, para se reunir com Vladimir Putin e assinar um acordo de "parceria estratégica abrangente", segundo o Kremlin. Durante o encontro, os líderes discutirão a ampliação da cooperação em comércio, investimentos, transporte, logística e questões culturais, além de "temas atuais de âmbito internacional e regional".

A visita ocorre três dias antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que prometeu mediar um acordo de paz sobre a Ucrânia. *Com informações da Associated Press.