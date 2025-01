Petróleo volta a subir impulsionado por sanções contra a Rússia

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1,57%, alcançando 81,01 dólares.

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda-feira (13), impulsionados pelas sanções anunciadas na sexta-feira pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra o setor energético russo, o que faz prever uma queda na oferta de petróleo bruto.

O Departamento do Tesouro detalhou uma série de sanções contra duas das principais empresas russas do setor, Gazprom e Sourgoutneftegaz.

O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira novas sanções contra o setor energético da Rússia, visando atingir "a maior fonte de financiamento do Kremlin" em sua guerra contra a Ucrânia.

Londres também sancionou as duas empresas que produzem mais de um milhão de barris de petróleo por dia, o equivalente a aproximadamente 23 bilhões de dólares (R$ 140,46 bilhões) anuais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou a decisão, considerando-a "um golpe significativo na base financeira da máquina de guerra da Rússia".

"Podemos perder parte da oferta russa no mercado global, dada a amplitude do anúncio", afirmou John Kilduff, da Again Capital.