Naomi Osaka vence Caroline Garcia e vai à 2ª rodada do Aberto da Austrália

Derrotada por Caroline Garcia na primeira rodada do Aberto da Austrália de 2024, a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka se vingou da francesa nesta terça-feira, a quem dominou por 6-3, 3-6, 6-3 para sua entrada em a competição em Melbourne.

Osaka confirmou sua boa forma no início da temporada, após chegar à final do WTA 250 de Auckland no início de janeiro, uma performance inédita para ela desde seu retorno às quadras no início de 2024, após dar à luz sua primeira filha.

Após sofrer uma lesão no abdômen quando a dinamarquesa Clara Tauson na final de Auckland, a japonesa foi obrigada abandonar a partida.

Em Melbourne, Garcia fazia seu primeiro jogo depois de quase quatro meses. Após sofrer uma lesão no ombro, a francesa encerrou sua temporada de 2024 no final de setembro.