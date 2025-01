Médico de Gaza segue atendendo feridos depois de perder perna em bombardeio

Nos corredores de um hospital infantil na Faixa de Gaza, o pediatra palestino Jaled al Saidani caminha com determinação com a prótese que usa após a amputação de uma de suas pernas.

O médico conta que ficou ferido após um bombardeio israelense em sua casa no ano passado.

“Andar com uma prótese é cansativo, mas posso me mover e caminhar”, acrescenta ele, com otimismo.

Com seu estetoscópio em volta do pescoço, o Dr. Saidani examina cuidadosamente seus jovens pacientes, dando-lhes sorrisos e apertos de mão calorosos.

No Hospital dos Mártires de Al Aqsa, no centro da Faixa de Gaza, a grande maioria dos pacientes está sendo tratada por ferimentos causados pelo conflito de mais de 15 meses entre o exército israelense e o grupo islamista palestino Hamas.