Irã e Rússia assinarão 'Acordo Global de Associação Estratégica'

A Rússia e o Irã assinarão um "Acordo Global de Associação Estratégica" na sexta-feira (17), durante a visita do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, à Rússia, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira (13).

O acordo abrange "a cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões de defesa e segurança", disse a embaixada iraniana na Rússia na semana passada via Telegram.

No ano passado, Moscou concluiu um tratado de mesmo nome com a Coreia do Norte.

Um dos artigos do acordo, ratificado pelos deputados russos em outubro, prevê "assistência militar imediata" em caso de agressão armada por terceiros países.

As potências ocidentais veem isso como um risco de intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou há quase três anos.