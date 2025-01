Inter Miami de Lionel Messi aquece motores para nova temporada da MLS

O jovem treinador, que dividiu vestiário com Messi quando era jogador do Barcelona e da seleção argentina, fará sua estreia no banco do Inter no sábado, em amistoso contra o América do México, em Las Vegas (Nevada).

Antecipando o duelo contra o América, o argentino avisou que vai limitar o tempo de jogo tanto dos jogadores mais velhos quanto dos demais para diminuir o risco de lesões.

"O objetivo é preparar todos os jogadores física e tecnicamente para o início da competição oficial", destacou. "Veremos os minutos dependendo de como eles forem se sentindo".

O Inter Miami, também participante do Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano, tem outras duelos preparatórios marcados: contra o Universitario do Peru (29 de janeiro), Sporting San Miguelito do Panamá (2 de fevereiro) e Olimpia de Honduras (8 de fevereiro) antes do início da MLS no dia 22 de fevereiro.