Ilhas Canárias sentem 'abandono' diante de grande fluxo de imigrantes, diz presidente

As ilhas Canárias sentem o "abandono" e a "falta de solidariedade" por parte do governo espanhol e das regiões do país, muitas delas governadas pela direita, face à chegada em massa de imigrantes irregulares, afirmou o seu presidente, Fernando Clavijo, nesta segunda-feira (13).

"O problema da imigração não vai ser resolvido na raiz. Este é um drama humanitário inerente à humanidade, e o que precisamos é que ele seja gerenciado de forma racional e com respeito aos direitos humanos", afirmou Clavijo em uma entrevista ao jornal El Mundo.