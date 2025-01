Combatentes jihadistas matam pelo menos 40 agricultores na Nigéria

Combatentes jihadistas mataram pelo menos 40 agricultores no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, o epicentro da insurreição jihadista do Boko Haram e de seu rival Estado Islâmico na África Ocidental, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira (13).

Combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) reuniram dezenas de agricultores na localidade de Dumba, às margens do lago Chade, na tarde de domingo e os mataram a tiros, disse em um comunicado Usman Tar, comissário de informação do estado de Borno.