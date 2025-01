Apple enfrenta processo de R$11 bi por App Store no Reino Unido

Um processo contra a multinacional Apple começou nesta segunda-feira em Londres para determinar se a empresa abusou de sua posição dominante no comércio de aplicativos com a App Store. Os autores esperam obter mais de 1,5 bilhão de libras (cerca de 11 bilhões de reais) para os usuários britânicos.

O caso foi movido por Rachael Kent, uma estudante do King's College London, "em nome de todos os usuários de dispositivos móveis" desenvolvidos pela marca Apple, lembrou Mark Hoskins, um dos advogados do escritório Hausfeld & Co.