Após sucesso do novo álbum, Bad Bunny fará série de shows em sua Porto Rico natal

O anúncio ocorre após o lançamento bem sucedido de seu último álbum de estúdio, "Debí tirar más fotos", posto à venda no começo do mês e que alcançou imediatamente o topo das paradas.

A série de shows no Coliseo de San Juan, em Porto Rico, intitulada "No me quiero ir de aquí", começará em 11 de julho e se estenderá por três fins de semana, de sexta a domingo.

Conhecido popularmente como "El Choli", o local tem capacidade para 18 mil pessoas.

O fato de os nove primeiros shows serem dedicados exclusivamente a moradores de Porto Rico é uma extensão do álbum, considerado uma afirmação categórica das raízes de Bad Bunny na ilha caribenha.