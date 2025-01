À caça do Bayern de Munique, Leverkusen recebe Mainz na 17ª rodada do Alemão

O Bayer Leverkusen, segundo colocado a quatro pontos do líder Bayern de Munique, receberá nesta terça-feira (14) o Mainz (5º), revelação da temporada, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Depois de um início um pouco titubeante, o Leverkusen parece ter engrenado, com um desempenho mais parecido com o que fez o time dominar o campeonato do ano passado, e não perde desde o dia 5 de novembro, emendando uma série de nove vitórias consecutivas, a última delas no fim de semana, na casa do Borussia Dortmund.