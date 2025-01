Trump diz que promotor que o acusou é 'perturbado' e foi demitido do Departamento de Justiça

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o ex-promotor Jack Smith, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês), que renunciou ao cargo no sábado, 11. Smith atuou em investigações sobre interferência nas eleições presidenciais de 2020 e sobre apropriação de documentos confidenciais do governo, resultando em acusações contra Trump.

Em sua conta na rede social Truth Social, o republicano chamou o ex-procurador de "perturbado" e disse que ele foi demitido do DoJ.