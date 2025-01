Tottenham sofre mas vence time da 5ª divisão na prorrogação na Copa da Inglaterra

Tamworth, atualmente 16º na National League, a primeira categoria não profissional da Inglaterra, conseguiu conter um time do Spurs pouco inspirado.

Os 'Lambs' se despediram na prorrogação com um gol contra de Nathan Tshikuna, que no lance estava sob pressão de Dominic Solanke (101'), um gol de Heung-Min Son após uma assistência de Dejan Kulusevski (107') e outro de Brennan Johnson quase no fim (118').

Depois de vencer o Liverpool (1-0), na quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, o Tottenham esteve perto do desastre. Na era da Premier League, que começou em 1992, apenas dois clubes de elite perderam na Copa da Inglaterra para times da quinta divisão: o Norwich contra o Luton, em janeiro de 2013, e o Burnley diante do Lincoln City, em fevereiro de 2017.

O Tamworth esteve perto de fazer parte deste clube exclusivo diante de seus entusiasmados torcedores no pitoresco Lamb Ground Stadium.