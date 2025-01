Sabalenka estreia com vitória tranquila no Aberto da Austrália em meio à chuva

A número 1 do mundo e atual bicampeã Aryna Sabalenka estreou no Aberto da Austrália com uma vitória contundente sobre Sloane Stephens (84º), neste domingo (12), em Melbourne, em um primeiro dia marcado por chuvas torrenciais.

Quase uma hora após o início do primeiro dia de abertura do primeiro major do ano, a chuva marcou presença, fazendo com que o jogo parasse nas quadras abertas.