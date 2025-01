Porto perde para o Nacional (2-0) e Sporting é campeão de inverno no Português

Na retomada desta partida que precisou ser suspensa no início de janeiro nos primeiros minutos devido ao nevoeiro, os brasileiros Dudu (17') e Zé Vitor (44') deixaram os três pontos na ilha do Atlântico.

O primeiro turno do campeonato português chegou ao fim neste domingo (12) com o Porto sendo surpreendido na Madeira pelo Nacional (13º) que venceu por 2 a 0. O resultado deste jogo adiado deu ao Sporting o título simbólico de 'campeão de inverno'.

Os 'Dragões' fecham assim a primeira metade do campeonato português na segunda posição, com 40 pontos, um a menos que o líder Sporting, e dois a mais que o Benfica (3º).

O jogo do Porto foi o único do fim de semana na primeira divisão portuguesa, que recomeça no dia 17 de janeiro.

