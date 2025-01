Oposição venezuelana busca forças após Maduro assumir terceiro mandato

Os oposicionistas ao regime de Nicolas Maduro na Venezuela dizem estar com um misto de "ressaca emocional" e sentimento de abandono após a posse do chavista nesta sexta-feira, 10. Há uma percepção de que, mesmo com as evidências de que Maduro perdeu as últimas eleições, nada poderá pará-lo.

No entanto, muitos expressaram um otimismo cauteloso, encontrando algum conforto nos vídeos nas redes sociais divulgados por dois líderes da oposição - a popular ex-parlamentar María Corina Machado e Edmundo González, candidato que enfrentou Maduro no ano passado e, segundo observadores do pleito, venceu o socialista.