Na Croácia, pesquisas boca de urna mostram reeleição do presidente Zoran Milanovic

Pesquisas de boca de urna publicadas após o encerramento da votação no segundo turno presidencial da Croácia neste domingo, 12, mostraram que o atual presidente Zoran Milanovic venceu a eleição com uma maioria esmagadora contra um candidato do partido conservador.

As pesquisas, conduzidas pela agência de pesquisas Ipsos e publicadas pela emissora de televisão estatal HRT, disseram que Milanovic ganhou quase 78% dos votos, em comparação com seu adversário Dragan Primorac, que ficou com cerca de 22%.