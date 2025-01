Malala Yousafzai pede a dirigentes muçulmanos que não legitimem o Talibã

A ativista paquistanesa e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, pediu, neste domingo (12), aos líderes muçulmanos que não deem legitimidade ao governo do Talibã no Afeganistão, durante uma cúpula em Islamabad sobre a educação de meninas.

Em 2012, quando tinha 15 anos e defendia o direito das meninas à educação no Paquistão, Yousafzai foi baleada no rosto pelo Talibã quando estava a bordo de um ônibus escolar no remoto vale de Swat, próximo à fronteira com o Afeganistão.

Logo depois, foi para o Reino Unido, onde vive e se tornou uma porta-voz global do direito das meninas à educação. Em 2014, aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

- O impacto das guerras na educação -