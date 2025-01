Força-tarefa enviada por Putin chega à região de vazamento de óleo

A Rússia enviou uma força-tarefa para controlar o vazamento de óleo no Estreito de Kerch, no sul do país. A operação de emergência chegou à região neste domingo, 12. O acidente ambiental ocorreu após tempestades há mais de um mês, quando dois navios-tanque ficaram comprometidos.

A força-tarefa, que inclui o ministro de Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, foi criada depois de o presidente russo, Vladimir Putin, pedir na sexta-feira, 10, que as autoridades intensificassem a resposta ao vazamento - "um dos desafios ambientais mais sérios que enfrentamos nos últimos anos", segundo o presidente.