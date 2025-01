Entre ameaças de Trump, violência e reformas, presidente mexicana completa 100 dias de governo

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum convocou seus apoiadores neste domingo(12) na Cidade do México para celebrar seus primeiros 100 dias no poder, marcados por ameaças do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violência relacionada às drogas em Sinaloa (noroeste) e mais de 10 reformas constitucionais.

Neste evento público, Sheinbaum, que se tornou a primeira mulher à frente do Executivo mexicano em 1º de outubro de 2024, fará seu primeiro relato de governo como presidente, um rito de passagem na vida política mexicana.