Coreia do Sul confirma que Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos

A Ucrânia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte, com armas nucleares, de enviar mais de 10.000 soldados para ajudar a Rússia a combater a Ucrânia.

“O NIS, por meio de cooperação em tempo real com a agência de inteligência da Ucrânia (SBU) (...) confirmou que os militares ucranianos capturaram dois soldados norte-coreanos em 9 de janeiro no campo de batalha de Kursk, na Rússia”, disse a inteligência sul-coreana em um comunicado.

No sábado, o SBU divulgou um vídeo mostrando dois homens em beliches de hospital, um com as mãos enfaixadas e o outro com a mandíbula enfaixada. Um médico do centro de detenção disse que um deles também tinha uma perna quebrada.

O SBU também indicou que os homens disseram aos interrogadores que eram soldados experientes do Exército.

Kiev, no entanto, não apresentou provas diretas no sábado de que os homens capturados eram norte-coreanos. A AFP também não conseguiu verificar de forma independente sua nacionalidade.