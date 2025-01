Com 2 gols de Xavi Simons, Leipzig vence Werder Bremen (4-2) sob os olhares de Klopp

No retorno do campeonato alemão após as férias de inverno, os seis primeiros colocados selaram os respectivos duelos com vitórias.

O RB Leipzig (4º) venceu o Werder Bremen em casa (4-2), com dois gols de Xavi Simons diante dos olhos do novo diretor global de futebol da Red Bull, Jürgen Klopp, neste domingo (12), pela 16ª rodada da Bundesliga.

Com 30 pontos, o Leipzig está em quarto lugar com a mesma pontuação do Frankfurt, e o time comandado por Marco Rose está cinco pontos atrás do Leverkusen e nove atrás do gigante bávaro.

Lesionado no tornozelo esquerdo na derrota para o Liverpool (1-0) pela Liga dos Campeões, no dia 24 de outubro, Simons, revelado nas categorias de base do Barcelona, voltou ao clube alemão da melhor forma possível.

O holandês de 21 anos marcou dois gols em apenas 12 minutos, entre os 23 e 35 minutos do primeiro tempo. O destaque foi seu segundo gol. Ele dominou a bola a 45 metros do gol, driblou três marcadores e superou o goleiro Robin Zetterer com um disparo de 25 metros de distância. Simons foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo.