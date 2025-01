Arábia Saudita pede suspensão das sanções contra a Síria

A Arábia Saudita pediu neste domingo (12) que as sanções impostas à Síria sejam suspensas, no final de uma reunião em Riade dos chefes da diplomacia europeia e do Oriente Médio sobre a Síria, em um momento em que as capitais ocidentais insistem na necessidade de garantias das novas autoridades em Damasco.

Um mês após a queda do ex-presidente Bashar al-Assad, a Arábia Saudita, a maior economia do Oriente Médio, está tentando aumentar sua influência na Síria, que agora é administrada por um governo de transição dominado por islamistas radicais.