Alemanha defende sanções por crimes de guerra na Síria, mas com 'abordagem inteligente'

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse hoje que as sanções contra autoridades sírias responsáveis por crimes de guerra devem permanecer em vigor. Ele pediu, contudo, uma "abordagem inteligente" para fornecer alívio à população síria após a derrubada do presidente Bashar Assad no mês passado.

Baerbock falou com repórteres após chegar à Arábia Saudita para uma conferência sobre o futuro da Síria, com a presença de importantes diplomatas europeus e do Oriente Médio. A Alemanha é um dos vários países que impuseram sanções ao governo de Assad por sua repressão brutal à dissidência. Essas penalidades podem dificultar a recuperação da Síria, que passou por quase 14 anos de guerra civil, matando cerca de 500 mil pessoas.