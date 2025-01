Pelo menos 20 feridos em colisão de bondes no nordeste da França

“O primeiro balanço indica que 20 pessoas estão em uma situação de relativa urgência”, disse um porta-voz, indicando que as circunstâncias do acidente ainda não haviam sido estabelecidas.

Dois bondes colidiram no túnel que leva à estação de trem de Estrasburgo, no nordeste da França, na tarde deste sábado (11), ferindo pelo menos 20 pessoas, informou a prefeitura.

Um vídeo gravado por uma testemunha e publicado nas redes sociais mostra uma cena caótica, com dois bondes muito danificados no túnel da estação. Um dos bondes parece ter descarrilado com o impacto.

Desde que Estrasburgo reabilitou sua rede de bondes em 1994, não houve nenhum acidente grave.

bdx-av/pta/mab/jvb/dd