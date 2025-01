Manchester City massacra Salford (8-0) na Copa da Inglaterra

Os jogadores comandados por Pep Guardiola iniciaram assim esta edição da FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo, com a maior vitória entre todos os duelos disputados até agora.

O Manchester City, apesar de dar minutos a jogadores menos utilizados, derrotou por 8 a 0 o vizinho Salford, time da quarta divisão que pertence a antigos ídolos do Manchester United, neste sábado (11), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs e Gary Neville fazem parte do quadro de proprietários do Salford, um time modesto que dexou claro o abismo que o separa do atual tetracampeão da Premier League.