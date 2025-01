Hamas diz à esposa de refém israelense que destino de seu marido em Gaza depende de Netanyahu

O Hamas respondeu neste sábado (11), por meio de um vídeo, à esposa de um refém mantido na Faixa de Gaza, que desafiou publicamente o movimento islamista palestino, e avisou-a de que o destino de seu marido dependia do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Sharon Cunio dirigiu-se diretamente ao Hamas na sexta-feira, pedindo em uma mensagem árabe um sinal de vida para seu marido, David, e implorando aos sequestradores que o tratassem com consideração.

Ela mesma foi sequestrada durante o ataque do movimento islamista a Israel em 7 de outubro de 2023 e foi libertada junto com suas filhas gêmeas de 3 anos em novembro do mesmo ano, durante a única trégua observada até agora desde o início da guerra.

O braço armado do Hamas respondeu que, desde sua libertação, a “pressão militar” israelense havia se intensificado e que David estava “morto, ferido ou com boa saúde”. “Netanyahu ainda não decidiu. O tempo é limitado”, respondeu o Hamas. No último fim de semana, negociações indiretas com Israel foram retomadas no Catar para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns.