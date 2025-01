Chavismo comemora posse de Maduro na Venezuela em meio à reprovação internacional

A caravana chavista percorreu neste sábado o centro de Caracas, onde estão as sedes dos principais poderes do Estado, incluída a Presidência, e que, desde a semana passada, está tomado por centenas de policiais e militares.

Na outra margem, o opositor exilado Edmundo González Urrutia reivindica o poder: ele garante ter vencido com folga as eleições de 28 de julho e que a proclamação de Maduro é fraudulenta.

"Consuma um golpe de Estado [e] coroa a si mesmo como ditador", expressou González, que descartou uma agora improvável viagem a Caracas para pressionar por seu reconhecimento e o poder.

Os Estados Unidos tacharam de "farsa" o novo mandato de Maduro e a União Europeia disse que "carece de legitimidade". O Brasil expressou neste sábado "grande preocupação" pela situação no país e pediu, junto com a França, a retomada do diálogo com a oposição.