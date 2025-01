Ventos podem diminuir e aliviar incêndios em Los Angeles

Os ventos devem diminuir nesta sexta-feira (10) na região de Los Angeles, o que poderia ajudar os bombeiros em seus esforços para conter cinco grandes incêndios que devastam os subúrbios da cidade e que deixaram 10 mortos. Bairros inteiros foram devorados pelo fogo e milhares de casas foram destruídas em um dos piores desastres que atingiram a Califórnia, com perdas avaliadas em 150 bilhões de dólares (820 bilhões de reais na cotação atual).

Hester Callul, que chegou a um abrigo depois de deixar sua residência em Altadena, no norte da cidade.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, enviou a Guarda Nacional na quinta-feira. O xerife do condado, Robert Luna, declarou toque de recolher noturno nesta sexta nas áreas afetadas pelos devastadores incêndios que atingiram grande parte de Los Angeles. "Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso", afirmou Luna em uma coletiva de imprensa. "Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem", acrescentou. A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, declarou que os saqueadores enfrentarão todo o peso da lei. "Prometo que eles serão responsabilizados. Que vergonha para aqueles que se aproveitam de nossos vizinhos durante este momento de crise".

Os cinco incêndios separados devastaram 14.160 hectares de Los Angeles até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do estado. - "Morte e destruição" - O maior dos incêndios destruiu mais de 8.000 hectares do luxuoso bairro de Pacific Palisades, onde os bombeiros afirmaram ter começado a controlar o fogo.

Na manhã desta sexta-feira, 6% de seu perímetro estava contido, o que significa que não pode mais se espalhar nesta direção. Mas o incêndio de Eaton, na área de Altadena, continuava totalmente fora de controle, com mais de 5.000 hectares queimados e com a infraestrutura essencial, incluindo as torres de comunicação em Mount Wilson, ameaçada. Um terceiro foco ocorreu na noite de quinta-feira perto de Calabasas e na localidade de Hidden Hills, onde moram celebridades como Kim Kardashian.

"Você simplesmente se sente cercado", disse uma mulher a uma emissora local. Algumas das pessoas que foram forçadas a deixar suas casas encontraram cenas devastadoras ao retornarem. "O cenário agora é de morte e destruição. Não sei se alguém poderá voltar por algum tempo", diz a assistente jurídica Kalen Astoor, de 36 anos.