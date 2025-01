Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz, voltará ao Paquistão para cúpula sobre educação

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, participará de uma cúpula sobre educação de meninas em seu país natal, o Paquistão, no domingo, mais de uma década depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato pelo Talibã, disse ela nas redes sociais.

“Estou muito feliz por me juntar a líderes muçulmanos de todo o mundo para uma conferência crucial sobre a educação de meninas”, disse ela no X.

“No domingo, falarei sobre a proteção do direito de todas as meninas de irem à escola e por que os líderes devem responsabilizar o Talibã por seus crimes contra as mulheres e meninas afegãs.”

Um porta-voz do Fundo Malala confirmou à AFP nesta sexta-feira (10) que a jovem participaria da cúpula no domingo.