Leverkusen vence Dortmund e encosta no líder Bayern

O Bayer Leverkusen venceu o Borussia Dortmund fora de casa por 3 a 2 nesta sexta-feira (10), na abertura da 16ª rodada do Campeonato Alemão, e encostou no líder Bayern de Munique, que ainda joga no fim de semana.

Atual campeão, o Leverkusen abriu o placar no primeiro minuto de jogo com o nigeriano Nathan Tella e chegou rapidamente aos 2 a 0 com o tcheco Patrik Schick (8').