Funeral de Carter reúne últimos cinco presidentes americanos

O funeral do ex-presidente americano Jimmy Carter promoveu o encontro dos últimos cinco presidentes dos EUA: os democratas Bill Clinton (1993-2001), Barack Obama (2009-2017) e Joe Biden (2021- 2025) e os republicanos George W. Bush (2001-2009) e Donald Trump (2017-2021, que retornará ao cargo do dia 20). A atual vice-presidente e candidata democrata derrotada por Trump nas eleições do ano passado, Kamala Harris, também esteve presente.

O corpo do ex-presidente chegou na terça-feira, 7, ao Capitólio, em Washington, onde permaneceu até o funeral de Estado de ontem. Ele governou o país de 1977 a 1981 e morreu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos. Para a política internacional, Carter deixou uma imagem de pacificador comprometido com causas humanitárias, um trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2002.