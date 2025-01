'Frota fantasma': um recurso da Rússia para driblar as sanções contra o setor de energia

As sanções anunciadas hoje afetam a empresa de petróleo russa Gazprom Neft, filial da gigante estatal Gazprom, e cerca de 200 petroleiros e outros navios que operam a partir da Rússia, considerados parte de uma "frota fantasma" de Moscou para driblar as sanções ocidentais.

O governo do Reino Unido a define como os navios que participam de operações ilegais para driblar as sanções, as normas de segurança ou ambientais ou evitar o custo dos seguros. Conhecidos como "shadow fleet", ou "dark fleet", esses tipos de embarcação já existiam antes da guerra na Ucrânia, e eram usados principalmente por Irã e Venezuela, países sob sanções dos Estados Unidos.

Desde o começo da invasão russa à Ucrânia, há quase três anos, "a frota fantasma, que transportava principalmente mercadorias com origem e destino em Irã e Venezuela, aumentou exponencialmente", segundo o centro de estudos americano Atlantic Council, que estima que 17% dos petroleiros russos façam parte dessa frota, que inclui outros navios mercantes.

- Por que a Rússia recorre a esses navios? -