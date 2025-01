Biden aumenta recompensa por Maduro, mas evita revogar licenças de petroleiras na Venezuela

O governo do presidente em fim de mandato, Joe Biden, condenou a posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato e aumentou a recompensa oferecida pelos Estados Unidos pela captura do líder chavista, mas evitou, mais uma vez, revogar as licenças que permitem que algumas petroleiras operem na Venezuela.

Tanto o democrata quanto o seu sucessor na Casa Branca, o republicano Donald Trump, que tomará posse em 10 dias, consideram o opositor Edmundo González Urrutia como "presidente eleito".