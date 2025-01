'Apocalíptico': os espantosos escombros deixados pelo fogo em Malibu

Mas ao se aproximar do bairro de luxo de Pacific Palisades, o ponto de partida dos incêndios devastadores de Los Angeles, as estruturas queimadas se tornam uma linha interminável de casas completamente consumidas pelo fogo.

Voando para o sul através de céus enfumaçados ao longo do famoso litoral de Malibu, a princípio as mansões queimadas são a exceção: ruínas solitárias que expelem cinzas entre fileiras de mansões intactas e reluzentes à beira-mar.

Graças às imagens aéreas, a extensão da devastação causada pelo incêndio de Palisades é evidente: ruas inteiras em ruínas e restos do que antes eram propriedades fabulosas agora não passam de cinzas e lembranças.

De acordo com uma estimativa preliminar, “há milhares” de estruturas destruídas, disse a chefe dos bombeiros Kristin Crowley em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

Há pelo menos dois relatos de corpos encontrados no incêndio, embora as autoridades ainda não tenham confirmado o número de mortos.

Ali, acima de Malibu, em uma linha tênue de propriedades de luxo à beira-mar, estão os restos do que um dia foi Pacific Palisades, um platô próspero, agora deserto.

Outras mansões bilionárias foram reduzidas a cinzas, a ponto de serem varridas para o oceano Pacífico pela força do incêndio em Palisades.

Em alguns dos cobiçados espaços à beira-mar de Malibu, adorados por celebridades, as estruturas esqueléticas dos edifícios testemunhavam a escala da tragédia.

No entanto, em direção ao extremo sul de Palisades, as grades de ruas que até terça-feira eram ladeadas por casas imponentes agora parecem cemitérios improvisados.

No entanto, nem toda a colina está carbonizada. Algumas casas sobreviveram intactas, e algumas ruas foram poupadas pelas chamas.

Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o promotor público de Los Angeles, Nathan Hochman, descreveu a caminhada por Pacific Palisades até os restos da casa de sua irmã como “apocalíptica”.

“Desde a década de 1990, quando Los Angeles sofreu com os incêndios, as enchentes, o terremoto e os tumultos, eu não via um desastre tão grande em nossa cidade”, disse ele.

“É uma loucura”, concordou Albert Azouz, um piloto de helicóptero que voa nesses céus há quase uma década, observando a destruição do alto na quinta-feira.

“Todas essas casas desapareceram”, lamentou

