AGU dá '72 horas' à Meta para explicar novas políticas sobre fact-checking

Messias alertou que a AGU vai adotar "medidas legais e jurídicas" se a empresa de Mark Zuckerberg não responder no prazo estabelecido à notificação extrajudicial enviada nesta sexta-feira, sem detalhar quais seriam as consequências de um eventual desacato.

A medida gerou preocupação em vários países, inclusive no Brasil, onde as autoridades travam uma batalha contra a desinformação on-line. Na quarta-feira, o Ministério Público já tinha fixado prazo de 30 dias para que a Meta informasse se planeja implementar as mudanças em suas políticas de fact-checking no Brasil.

Zuckerberg, fundador e diretor-executivo da Meta, sacudiu o mundo das comunicações ao anunciar, na terça-feira, que sua empresa, casa matriz de Facebook, Instagram e WhastsApp, encerrará seu programa de fact-checking (verificação digital) nos Estados Unidos, uma reviravolta em suas políticas de moderação de conteúdo, alinhada com as prioridades do futuro presidente americano, Donald Trump.

Messias ressaltou a "enorme preocupação do governo brasileiro" com a política da Meta, que "parece uma biruta de aeroporto", que "o tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos".

O Brasil também exige saber o nível de transparência e diversidade que será implementado no novo programa de verificações feitas pelos usuários, anunciado por Zuckerberg, seguindo o exemplo do X.

- "Respeitar a legislação brasileira" -

"O governo não vai ficar de braços cruzados, como vocês estão vendo", disse Messias.

As medidas em relação à Meta foram tomadas após uma reunião de Lula com seu gabinete para avaliar as implicações para o Brasil.

"Todas as empresas que atuam no país precisam respeitar a legislação e a jurisdição brasileiras", declarou o presidente em sua conta no X após o encontro.

O Brasil ganhou protagonismo mundial sobre a questão das plataformas digitais em agosto de 2024, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio do acesso à rede X por 40 dias em todo o país por desobedecer ordens judiciais relacionadas com o combate à desinformação.

Na quarta-feira, no aniversário de dois anos dos ataques antidemocráticos às sedes dos Três Poderes, em Brasília, Moraes alertou que as redes sociais "só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das big techs".

A Agence France-Presse (AFP) trabalha com o programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas. O Facebook paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações em todo o mundo em sua plataforma, assim como no Whatsapp e no Instagram.

