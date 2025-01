Petróleo sobe, favorecido por onda de frio nos EUA

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1%, alcançando 76,92 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para fevereiro, cresceu 0,82% e foi a 73,92 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (9), impulsionados pela onda de frio nos Estados Unidos, mas moderados, em certa medida, pelo estado das reservas americanas e pela preocupante inflação chinesa.

O mercado registrou "uma recuperação após a queda [dos preços] no dia anterior", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Segundo o analista, os operadores estão "focados na demanda" por "combustíveis para aquecimento", enquanto uma onda de frio atinge os Estados Unidos.

Uma perigosa tempestade de inverno começou a varrer o país, do centro para o leste, no domingo, e já causou a morte de pelo menos cinco pessoas, provocou centenas de cancelamentos de voos e deixou temperaturas abaixo de zero.

Além disso, são esperadas "fortes nevascas, chuva congelante e condições geladas" no sul do país "nos próximos dias", de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS).