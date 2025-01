María Corina Machado, o grito de 'fraude' contra Maduro

Sua equipe política denunciou que ela havia sido "retida à força" por agentes e, posteriormente, liberada. O governo negou que ela tivesse sido presa, e o ministro do Interior, o poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, classificou as acusações como uma "invenção".

"Todos sabemos quem é o presidente eleito, todos. Os venezuelanos sabem, as Forças Armadas sabem, Maduro sabe, o mundo inteiro sabe", declarou em uma entrevista à AFP.

"Com as atas em mãos", Machado reivindica a vitória do diplomata Edmundo González Urrutia nas eleições presidenciais de 28 de julho passado e acusa o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de fraude ao proclamar Maduro reeleito para um terceiro mandato (2025-2031).

Mais de uma década depois, ela passou a liderar as pesquisas de popularidade entre os opositores, segundo diversos estudos de opinião. Analistas a compararam como fenômeno político ao próprio Chávez, que deu lugar no poder a Maduro após sua morte em 2013, vítima de um câncer.

"Expropriar é roubar", reclamou a Chávez em sua prestação de contas ao Parlamento em 2012, criticando suas políticas de estatização. "Sugiro que ganhe as primárias", respondeu Chávez. "Águia não caça moscas".

A migração, com cerca de 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país desde 2014 em meio à crise, é um dos pontos centrais do discurso de Machado. Essa realidade a afeta diretamente: seus filhos — Ana Corina, Henrique e Ricardo — vivem no exterior.

Enquanto lançavam ameaças de prisão, que acabaram sendo concretizadas, Maduro e altos funcionários do chavismo não pouparam ataques contra Machado, chamando-a de "terrorista" e "fascista".

O número dois do chavismo, Diosdado Cabello, frequentemente zomba dela com apelidos como "La Sayona", uma entidade do folclore venezuelano.

Em meio às tensões, o slogan de Machado, "até o final", prometendo não desistir em sua luta para tirar Maduro do poder, tornou-se seu mantra.

Ela repetiu em diversas ocasiões que a posse de Maduro, prevista para esta sexta-feira, não seria o fim: "Edmundo González Urrutia tomará posse".

erc-jt/mbj/db/am