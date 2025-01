Everton e Fulham confirmam favoritismo e avançam na Copa da Inglaterra

O Everton, horas depois de anunciar a demissão do técnico Sean Dyche, venceu por 2 a 0 o Peterborough, da terceira divisão.

Os atacantes Beto (42') e Iliman Ndiaye (90'+8 de pênalti) marcaram os gols da equipe, que com a vitória consegue um alívio em meio ao momento de crise.

Os últimos maus resultados do Everton, que só venceu um dos últimos 11 jogos, deixaram o time apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

No caso do Fulham, a classificação veio com uma vitória tranquila por 4 a 1 sobre o Watford, da segunda divisão.

O brasileiro ex-Flamengo Rodrigo Muniz (26'), o mexicano Raúl Jiménez (49' de pênalti), o dinamarquês Joachim Andersen (65') e o belga Timothy Castagne (85') construíram a goleada, enquanto o Watford descontou com o irlandês Rocco Vata (33').