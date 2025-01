Europa duvida que Trump possa convencer países da Otan a elevar seus gastos de defesa para 5% do PIB

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, exigiu que os países da Otan aumentassem substancialmente seus gastos com defesa para 5% do PIB, mas poucos na Europa acreditam que esse nível seja viável.

“É completamente irrealista imaginar que praticamente todos os aliados da Otan atingirão o nível de 5%, pelo menos no curto prazo”, diz Ian Lesser, do think tank German Marshall Fund.

Para esse especialista, a demanda é “parte da diplomacia muito dura que o novo governo Trump terá em relação ao compartilhamento do ônus da defesa”.

Há uma década, os países da OTAN concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 2% do PIB e, em 2023, decidiram transformar essa meta no nível básico.

No entanto, em 2024, apenas 23 dos 32 países-membros da Otan estavam no caminho certo para atingir esse limite. Somente a Polônia está bem acima do limite, com 4,12% do seu PIB.