EUA se despede do ex-presidente Jimmy Carter com um funeral de Estado

Desde sábado, bandeiras estão hasteadas a meio mastro em todo o país e homenagens foram prestadas ao democrata, que morreu em 29 de dezembro aos 100 anos em seu estado natal, Geórgia, onde será enterrado ao lado da esposa Rosalynn, com quem foi casado por 77 anos.

Os americanos se despedem do ex-presidente Jimmy Carter nesta quinta-feira(9) com um funeral de Estado na Catedral de Washington para homenagear um homem "decente", nas palavras de Joe Biden.

O caixão, coberto com a bandeira, chegou a Washington na terça-feira e uma capela funerária foi montada no hemiciclo do Capitólio para que os cidadãos pudessem passar em silêncio.