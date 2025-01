Britânica lança petição para que Gisèle Pelicot receba Nobel da Paz

"Ninguém merece mais do que ela. É difícil imaginar uma forma de violência que represente um maior desafio à paz do que a violência sexual", escreve Catherine Mayer ao apresentar a petição.

Mayer lançou a iniciativa em inglês na plataforma Change.org em 20 de dezembro, um dia após o fim do julgamento contra o ex-marido de Gisèle Pelicot e outros 50 corréus.

A petição foi publicada no site na quarta-feira em francês e havia recebido mais de 30 mil assinaturas em cada um dos dois idiomas até esta quinta-feira.

"É hora de garantir que o comitê do Nobel e as poucas pessoas autorizadas a nomear candidatos ajam", afirma a britânica à frente desta iniciativa.

Catherine Mayer foi cofundadora do Women's Equality Party (WE), um partido que defendia maior igualdade de gênero antes de ser dissolvido no ano passado.