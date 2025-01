Alemanha: Musk faz live para 200 mil no X com nome da extrema-direita semanas antes de eleição

O bilionário Elon Musk transmitiu ao vivo sua conversa com a líder do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, hoje por meio de sua própria plataforma de mídia social, o X, para mais de 200 mil contas. A ideia é amplificar a mensagem do partido antes das próximas eleições nacionais. O movimento gerou preocupação em toda a Europa com o homem mais rico do mundo tentando influenciar um pleito estrangeiro. Em 2024, Musk trabalhou para ajudar a reeleger Donald Trump nos Estados Unidos.

Durante a conversa, o empresário reforçou sua recomendação para que os alemães votassem no AfD. Ambos concordaram que os impostos na Alemanha são muito altos, que a imigração no país está em excesso e que era um erro fechar usinas nucleares.