Venezuela em suspense ante protestos 48 horas antes da posse de Maduro

Protestos da oposição, manifestação paralela do chavismo e ruas cheias de policiais e soldados encapuzados: a Venezuela está na contagem regressiva para a questionada posse do presidente Nicolás Maduro, na sexta-feira (10). A oposição, liderada por María Corina Machado, acusa Maduro de "roubar" as eleições de 28 de julho e convocou manifestações para quinta-feira em todo o país a favor de Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nessas eleições.

As principais avenidas do centro de Caracas, onde estão localizados os poderes públicos, foram ocupadas desde a semana passada por centenas de agentes de segurança fortemente armados. Na véspera, Maduro anunciou a ativação de um plano de "defesa" para garantir "o que será uma vitória exemplar". "Estou aqui pela vontade de Deus todo-poderoso, pela vontade do nosso povo", disse Maduro na televisão estatal. O Parlamento, controlado pelo chavismo, o convocou para prestar juramento no dia 10 de janeiro ao meio-dia, dia em que o governante de esquerda pediu aos seus apoiadores que "saiam às ruas aos milhões".

González Urrutia realiza uma viagem internacional que o levou à Argentina, Uruguai e Estados Unidos, onde se reuniu com Joe Biden, representantes do Congresso e membros da equipe do presidente eleito, Donald Trump. Agora ele está no Panamá. "A estratégia de Edmundo González Urrutia é dar impulso à causa da oposição e assumir um papel de liderança na tentativa de aumentar a pressão internacional", explicou à AFP Mariano de Alba, advogado especializado em relações internacionais. Sua promessa de assumir o poder? "Pouco provável", estimou o especialista.

- "Dia histórico" - Machado, na clandestinidade após ameaças de prisão, promete liderar a manifestação de quinta-feira em Caracas. Sua última aparição pública foi em 28 de agosto. A rota ainda não foi anunciada, mas a oposição convocou protestos em toda a Venezuela.

"Eu não perderia por nada nesse mundo esse dia histórico", disse Machado na segunda-feira em entrevista à AFP. Diosdado Cabello, ministro do Interior e número dois do partido no poder depois de Maduro, convocou paralelamente o chavismo a marchar pelo leste de Caracas, em um trajeto que a oposição costuma percorrer em suas manifestações. "Nosso irmão presidente Nicolás Maduro assume a presidência até 2031, em 10 de janeiro. Não há outro", disse Cabello.