Socorristas buscam sobreviventes após terremoto que deixou 126 mortos no Tibete chinês

Milhares de socorristas procuravam sobreviventes em temperaturas congelantes nesta quarta-feira (8), após o devastador terremoto na remota região chinesa do Tibete, que tirou pelo menos 126 vidas.

Até agora, 126 mortos foram confirmados e 188 feridos pelo terremoto na manhã de terça-feira no condado rural e montanhoso de Tingri, cerca de 80 quilômetros ao norte do Monte Everest, perto da fronteira da China com o Nepal.