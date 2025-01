Produção de café cresceu 23% na Colômbia em 2024, a melhor safra em 5 anos

A Colômbia fez em 2024 sua melhor colheita de café em cinco anos, com 13,9 milhões de sacas de 60 kg do grão, um crescimento de 23% em relação a 2023, informou a federação nacional do setor nesta quarta-feira (8).

"Os esforços realizados pelos cafeicultores e liderados pela associação em matéria de renovação, fertilização, crescimento da participação de variedades resistentes, são e serão a chave para aumentar a produção", comemorou o gerente-geral da Federação Nacional de Cafeicultores (FNC), Germán Bahamón, na rede X.