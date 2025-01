Presidente da China ameaça economista que questionou números do PIB

Ao lançar dúvidas sobre os números oficiais da economia chinesa em um fórum em Washington no mês passado, o economista Gao Shanwen despertou a fúria do presidente do país, Xi Jinping. O economista-chefe da estatal SDIC Securities disse que a economia da China pode ter crescido a menos da metade do ritmo de aproximadamente 5% alardeado pelas autoridades. Ao saber do questionamento, Xi determinou que fosse aberta uma investigação contra Gao, que frequentemente aconselha o governo sobre políticas econômicas e financeiras. Xi então ordenou que as autoridades o disciplinassem.

Dois comentários que Gao fez no fórum, organizado em conjunto pelo Peterson Institute for International Economics e um think tank chinês, irritaram Xi, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.