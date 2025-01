Poderoso grupo rebelde do sul da Síria rejeita entregar armas

Os combatentes de um poderoso grupo rebelde do sul da Síria, que ajudou a derrubar o presidente Bashar al Assad, não estão convencidos a entregar suas armas e se dispersar, afirmou seu porta-voz à AFP. A ofensiva relâmpago lançada do norte da Síria por uma coalizão de insurgentes liderada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomou o poder em 8 de dezembro, derrubando Assad.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As novas autoridades anunciaram em 25 de dezembro que haviam chegado a um acordo com estas organizações armadas para dissolvê-las e afirmaram que elas seriam integradas ao Ministério de Defesa.

"Não estamos convencidos da ideia de dissolver os grupos armados", disse à AFP o coronel Nassim Abu Orra, porta-voz da Sala de Operações do Sul, que reúne as forças que controlam a região de Daraa. Abu Orra desertou do exército de Assad em 2012, após o início da guerra civil. O conflito, que começou em 2011 após a repressão às manifestações pró-democracia, resultou em mais de meio milhão de mortes e dividiu o país em zonas de influência. "Somos uma força organizada (...) liderada por oficiais que desertaram" do exército, explicou durante uma entrevista em Bosra, no sul da Síria. "Temos armas e armamento pesado. Podemos ser integrados ao Ministério de Defesa (mas) como uma entidade", acrescentou.

Segundo ele, a Sala de Operações do Sul reúne forças lideradas por um líder local, Ahmad al Audeh, que conta com "milhares de homens" sem filiação islamista. Audeh é conhecido por suas boas relações com a Rússia, bem como com Jordânia e Emirados Árabes Unidos, de acordo com fontes próximas à sua formação. A Rússia supervisionou um acordo em 2018 que permitiu que as forças do regime teoricamente recuperassem o controle da província de Daraa, o berço da revolta de 2011, mas permitiu que os rebeldes mantivessem suas armas.

- Contato com outros países - Os combatentes da Sala de Operações do Sul foram "os primeiros a entrar em Damasco na madrugada de 8 de dezembro", afirmou o porta-voz. A coalizão liderada pelo HTS lançou uma ofensiva relâmpago no final de novembro a partir do norte da Síria, o que lhe permitiu tomar a cidade de Aleppo (norte), e depois avançar em direção a Hama e Homs (centro).

"Quando as operações militares começaram no norte com a libertação de Aleppo, decidimos começar a libertar o sul da Síria para chegar a Damasco", declarou Abu Orra. Estas forças elaboraram seus próprios planos militares enquanto mantinham "certa coordenação" com os combatentes no norte, segundo o porta-voz. Em 8 de dezembro, testemunhas disseram à AFP que viram os homens de Ahmad al Audeh, reconhecíveis pelo turbante típico de sua região, posicionados ao redor do banco central e em vários bairros da capital síria.