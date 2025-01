Mudança de rumo de Zuckerberg e da Meta: cálculo político ou transformação pessoal?

Tudo foi em vão. As reuniões com parlamentares, os investimentos em moderação de conteúdos e as desculpas públicas às famílias das crianças que sofreram os efeitos nocivos das redes sociais pouco fizeram para mudar a percepção sobre o conglomerado californiano.

A empresa, que se tornou a Meta no final de 2021, ainda é acusada de ganância pela esquerda e de "censura" pela direita.

- "Ciúme de bilionários" -

Os tempos, no entanto, mudaram. Após quatro anos de governo democrata, Trump foi reeleito com 14 milhões de votos a mais do que em 2016. Contou com o apoio sem precedentes do poderoso Elon Musk, que liberou as vozes conservadoras, até machistas, do Vale do Silício com sua rede social X (antes Twitter).